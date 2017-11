El nuevo tema de Ty Segall se llama The Main Pretender

El californiano Ty Segall ha publicado un nuevo tema en colaboración con el saxofonista Mikal Cronin. Seguramente esta sea la guinda de un duro año de trabajo por parte del artista.

En enero publicaba Ty Segall, álbum homónimo al que seguiría The Sentimental Goblin en marzo. No contento con esos lanzamientos en julio saldría un nuevo EP titulado Fried Shallots. Su trabajo a lo largo del año es digno de admiración pues, no contento con eso, sumó a su discografía un puñado más de temas: Alta, Meaning, My Lady’s on Fire y una versión de la inttro de Squidbillies.