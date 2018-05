El sucesor de Magnolia, su último trabajo que vio la luz en enero de 2017 y que les ha valido para realizar una extensa gira por toda la península a la par que consagrarse como una de las formaciones encargadas del relevo generacional de la música nacional, ya tiene fecha de publicación y lanzamiento. Loto, el próximo trabajo de Rufus T. Firefly, verá la luz este 1 de junio de 2018.

Y lo cierto es que es una fecha muy bien elegida estratégicamente, especialmente de cara al inicio de la temporada de festivales españoles por excelencia y sus consiguientes actuaciones en varios de ellos. Además, seguramente desde el próximo mes de septiembre u octubre de comienzo su nueva gira de presentación de este nuevo álbum.

Hasta entonces, aunque lo cierto es que la espera será corta, ya conocemos los dos primeros singles: ‘Demogorgon’ y ‘Lucy in the Sky with Diamonds’, la peculiar reinvención de la banda del mítico tema de los Beatles .