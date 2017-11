El nuevo disco de Manic Street Preachers ya tiene fecha de salida

Hace unas semanas el bajista del trío británico, Nicky Wire, ponía en entredicho la posibilidad de lanzar material nuevo de forma inminente. Pues bien, contra todo pronóstico, Manic Street Preachers han anunciado el que será su decimotercer álbum. Resistance Is Futile verá la luz el próximo 6 de abril de 2018 vía Columbia y Sony.

En un comunicado de la banda, han dado detalles sobre el contenido del nuevo compacto: “los temas principales del disco son la memoria y la pérdida; la historia olvidada; la realidad confusa y el arte como escondite e inspiración.” Han añadido que es rematadamente melódico y que condensa la energía del Generation Terrorists y la extensión orquestal del Everything Must Go.

Grabado en los nuevos estudios de grabación del grupo, costeados gracias a las fechas realizadas en 2017, la obra llega después de Rewind The Film y Futurology, lanzados de forma consecutiva los años 2013 y 2014.

Junto al esperado anuncio, han compartido las fechas de una importante gira por Reino Unido y un trailer del futuro LP del combinado galés. Puedes comprobar abajo las fechas y arriba el trailer.

Abril:

23 NEWCASTLE, Metro Radio Arena

25 GLASGOW, The SSE Hydro Arena

27 BIRMINGHAM, Arena

28 MANCHESTER, Arena

Mayo:

01 LLANDUDNO, Venue Cymru Arena

02 LEEDS, First Direct Arena

04 LONDON, The SSE Arena Wembley

05 CARDIFF, Motorpoint Arena