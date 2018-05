El nuevo disco de Gorillaz podría estar a punto de anunciarse

A veces, las bandas dejan pistas para que sus seguidores y los medios las interpreten, y si hay una formación experta en hacer eso con absoluta maestría, esos son Gorillaz. La banda liderada por Damon Albarn y Jamie Hewlett estaría a punto de lanzar un nuevo disco, o al menos eso nos están dejando ver. No es la primera vez que oímos de este posible trabajo, ya que ambos protagonistas han ido dejando caer en sucesivas entrevistas que habría música nueva de Gorillaz en 2018, pero un anuncio oficial parece estar más cerca que nunca.

A lo largo del pasado fin de semana, coincidiendo con el All Points East Festival en Londres, han aparecido diversos carteles en la ciudad con frases como No more unicorns anymore, Save us from him, You gotta have fate, Algorithm is a dancer y G is the magic number, que llevan además a una dirección web determinada.

Al entrar allí, vemos la apertura para un programa de Tv algo retro, titulado The Now Now, con música disco, una fecha, 29 de junio, y lo que es una pista más sólida, la aparición un breve instante de la figura de uno de los integrantes de la banda.

¿Qué significa The Now Now? ¿Es el título del disco, del primer single, de una nueva gira? Veremos, pero lo que sí sabemos seguro es que les tendremos actuando en el Sónar Barcelona el 15 de junio y en el Bilbao BBK Live entre los días 12 y 14 de julio.