El nuevo disco de Beck está cada vez más cerca

A pesar de su larga y exitosa trayectoria, Morning Phase ha resultado ser uno de los álbumes más exitosos de Beck, consiguiendo entre otros reconocimientos, el premio Grammy al mejor disco del año, pero desde 2014 que se publicó, los fans estamos deseando escuchar noticias sobre el que sería décimo disco de su carrera, y parece que está mucho más cerca de lo que creemos.

No obstante, Beck ha estado muy activo en los últimos meses, lanzando singles como Wow, Dreams, o Up All Night para la banda sonora del videojuego FIFA, y en una entrevista para la radio KROQ, Beck ha dado buenas noticias afirmando que el disco va a llegar muy pronto y que acaba de terminarlo.

Además, ha reconocido que ha tardado más de la cuenta, ya que el disco se suponía que iba a ser publicado en 2016, pero que al haber estado de gira e inmerso en muchos otros proyectos, finalmente ha tenido que retrasarlo unos meses.

Recordemos las palabras que dijo hace unos meses para ir sabiendo que podemos esperar de este trabajo: “El sentimiento de este disco es de un montón de libertad, ya que he tenido tiempo de pensar y probar nuevas cosas. Seguiré yendo lejos en una dirección, y después yendo lejos en otra totalmente diferente. Ha habido unas cuantas ideas que han surgido mientras hacía este disco que me han parecido interesantes y que me han hecho probar cosas nuevas“.

2017, te esperamos con un nuevo y gran disco de Beck bajo bajo el brazo.