El nuevo álbum de St. Vincent tratará sobre “sexo, drogas y tristeza”

Así describió Annie Clark, más conocida como St. Vincent, la temática del nuevo álbum que está por venir: “todo trata de sexo, drogas y tristeza”. Además, la cantante ha anunciado que uno de los temas, Pills, girará en torno a píldoras, medicamentos y lo ya mencionado. En ese mismo tema podremos escuchar voces de su ex novia, Cara Delevingne, bajo el pseudónimo Kid Monkey.

No contenta con eso, St. Vincent ha adelantado que la última pista del trabajo hablará del suicidio y que la portada puede acabar siendo la foto del culo de la modelo, fotógrafa y asistente propia, Carlotta Kohl. Todo esto lo declaró en una entrevista para The New Yorker en la que no dio fecha de lanzamiento.