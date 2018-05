El nuevo álbum de Arctic Monkeys rompe récords de venta en vinilos

El sexto álbum de estudio de Arctic Monkeys, Tranquility Base Hotel & Casino, se ha convertido en el vinilo de los últimos 25 años que ha logrado mayores ventas en su primera semana.

Así ha informado Pitchfork, situando las ventas de Tranquility Base Hotel & Casino en las 24.500 copias. Esta cifra ha logrado desbancar al último trabajo de Liam Gallagher, As You Were, que ostentaba esta posición con sus 16.000 copias vendidas en la primera semana tras el lanzamiento.

El último álbum de los de Sheffield ha alcanzado también la primera posición en las listas de éxitos de Reino Unido, según ha informado la Official Charts Company británica.