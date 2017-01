El nuevo álbum de Arcade Fire podría estar cerca

Estamos frente a uno de los lanzamientos que más expectativa va generar en 2017. El año acaba de empezar y pese a que todavía no hay nada confirmado, Arcade Fire, casi sin hacer nada (todavía), están empezando a inflar el hype. Las últimas declaraciones de Jeremy Gara, baterista de la banda, parecen apuntar a que la nueva música de los canadienses podría llegar antes de verano.

Gara presenta álbum en solitario en marzo, pero ha reconocido que no podrá girar para presentarlo por su agenda con Arcade Fire. Sin embargo, el músico canadiense no ha sido todo lo conciso que uno podría esperar: “Arcade Fire, por razones obvias, es una parte muy importante de mis planes, pero también algo misterioso”. A añadido que “todavía no sé dónde vamos a tocar, no sé dónde empezaremos o dónde terminaremos. Desde mi punto de vista, parece que Arcade Fire empezará este abril y terminará en abril 2019”.

Es decir, un nuevo ciclo de Arcade Fire que podría arrancar en pocos meses con una gira o el lanzamiento de su quinto álbum de estudio. “Ya hemos grabado todas las canciones. El álbum debería salir este año. Ahora mismo estamos con las mezclas y decidiendo qué canciones formarán parte del disco, ya que hemos grabado más de las necesarias. Pero ya casi estamos. No sé cuándo saldrá, pero espero que pronto” ha explicado Gara.

Aunque han pasado casi cuatro años desde el lanzamiento de Reflektor, los canadienses han tenido pocos momentos de descanso. Han girado por todo el mundo, han encabezado festivales, estrenado un documental y hasta se han permitido dar conciertos en sala como el que ofrecieron en Razzmatazz (Barcelona) en julio.

En los últimos meses han dejado entrever que el próximo álbum está cerca. En octubre, en una actuación en el festival Voodoo Music + Arts Experience de Nueva Orleans pidieron al público que cantase la melodía de un nuevo tema para incluir ese momento en su nuevo álbum. Además, Arcade Fire han confirmado algunas fechas festivaleras para este año (aquí en España encabezarán el Primavera Sound), algo que apunta a que legarán a los escenarios con nuevo material.