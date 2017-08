El Manchester Arena reabrirá con un gran concierto encabezado por Noel Gallagher

Desde que el pasado mes de mayo se produjese un atentado terrorista a la salida de un concierto de Ariana Grande en el que murieron 22 personas, el Manchester Arena, sede del mismo, ha estado cerrado al público. Al igual que ocurrió en París con la sala Bataclan, se ha estado trabajando en los últimos meses en la mejor forma de volver a poner en funcionamiento esta sede, y por ello se ha anunciado un concierto benéfico bajo el nombre We Are Manchester que tendrá lugar el 9 de septiembre y cuyos beneficios irán a parar al Manchester Memorial Fund, una iniciativa benéfica con la que se quiere construir un monumento permanente para las víctimas del atentado.

Los primeros nombres confirmados son Noel Gallagher, The Courteeners, Blossoms, Rick Astley, Tony Walsha (Longfella) y un DJ set de Clint Boon de Inspiral Carpets, a los que se irán uniendo más nombres próximamente.

Las entradas salen a la venta este jueves 17 de agosto a las 9 am,. en la propia página web del recinto, así como la filial británica de Ticketmaster. Se tratará del segundo concierto benéfico por las víctimas del atentado que se celebra después del multitudinario One Love Manchester del pasado 4 de junio en Old Trafford, donde actuaron artistas como la propia Ariana Grande, Liam Gallagher, Coldplay, Miley Cyrus, Justin Bieber y Katy Perry, y cuyos beneficios también han ido a ayudar a los afectados.

Nos alegramos de que, una vez más, la música acabe por imponerse al terror y el sufrimiento.