El legendario Fats Domino fallece a los 89 años

Fats Domino, uno de los grandes pioneros del rock and roll, ha fallecido a los 89 años por causas naturales y rodeado de sus familiares, según ha confirmado su propia hija, en la ciudad estadounidense de Nueva Orleans.

Conocido por canciones como Ain’t That A Shame, Blueberry Hill y I’m Walking, consiguió 11 Top Ten en Estados Unidos entre los años 1955 y 1960 y vendió más de 65 millones de discos. Miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll desde el año 1986, se considera que su música fue una influencia definitiva en las carreras de artistas como Elvis Presley o The Beatles.

Descanse en paz.