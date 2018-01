El intrigante nuevo vídeo de Chvrches

El trío escocés ha colgado un archivo audiovisual y han empezado a sonar todas las alarmas. Chvrches llevan un tiempo anunciando conciertos para este 2018 y su nueva referencia, la tercera de su corta y exitosa trayectoria, parece estar muy cerca.

En este material se puede observar a la cantante Lauren Mayberry usando un pintalabios para dibujar en un espejo un corazón tachado con una X. De fondo, se oyen unas melodías sintéticas como banda sonora de la filmación. La pieza además es titulada en las redes con las palabras GET IN.

A falta de conocer más detalles, está claro que puede ser el anticipo del anuncio de nueva música. Desde 2015, cuando editaron Every Open Eye, no lanzan Chvrches álbum de estudio. Hasta que se sepa con certeza de que se trata, lo que si es seguro es que Lauren Mayberry, Martin Doherty e Iain Cook entraran en escena en la segunda jornada del Primavera Sound de Barcelona. El próximo 31 de mayo actuarán en el día liderado por la islandesa Björk y Nick Cave and The Bad Seeds.