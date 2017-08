El hijo mayor de Chester Bennington comparte un EP de composiciones clásicas a piano

Aunque parezca mentira, aún no ha pasado un mes desde que tuvimos la terrible noticia del suicidio de Chester Bennington, cantante de Linkin Park. Después de su funeral y tras semanas de sentidos homenajes por parte de su familia y compañeros, hoy hemos conocido a través de un tweet de su viuda, Talinda Bennington, la faceta musical de uno de sus hijos, Jaime Bennington, de 21 años, que recientemente ha lanzado un EP titulado Reveries 4.

Our son Jaime is as talented as his father @ChesterBe . Here's a bit of his original work. #legacy https://t.co/ubvdUe9Acl

— Talinda Bennington (@TalindaB) August 16, 2017