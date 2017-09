El futbolista Joey Barton apunta a protagonista del nuevo vídeo de Morrissey

En una entrevista para el medio deportivo talkSPORT, el jugador británico conocido por sus altercados fuera del campo -más que por su habilidad con el balón-, ha declarado estar en conversaciones para aparecer en el próximo videoclip del cantante de los Smiths. Los rumores se disparaban ayer cuando Joey Barton colgó en su perfil de Instagram una fotografía en la que charlaba junto a Morrissey en un pub.

Barton, que mantiene amistad con el cantante desde que este último le invitó a conocerle en el backstage de Glastonbury en 2011, ha manifestado que no será la única estrella invitada a la filmación, ya que el dramaturgo Alan Bennett también hará acto de presencia en la pieza audiovisual.

Lo que aún está por conocer es cuál será la canción elegida para este videoclip, aunque lo más probable es que la escogida sea su nuevo single Spent The Day In Bed. Recordemos que hace una semana revelaba este tema, junto al anuncio de un nuevo LP que saldrá el 17 de noviembre y se titulará Low In High School.