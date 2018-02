El Vida Festival presenta su cartel (casi) completo y anuncia algunas sorpresas

Of Montreal, Elvis Perkins, Josh Rouse, Hookworms, DBFC, Za!, Novedades Carminha, Bart Davenport, Perro y Great News son algunos de los artistas que han formado una nueva tanda de confirmaciones del Vida Festival, que celebrará su quinta edición del 28 de junio al 1 de julio en Vilanova i la Geltrú. El anuncio se ha hecho a través de una rueda de prensa que se ha celebrado en la Antiga Fàbrica de Estrella Damm en Barcelona.

Aunque se ha presentado el cartel prácticamente en su totalidad (con la distribución por días), los organizadores del Vida han dicho que todavía quedan algunos nombres por desvelar que se reservan para la rueda de prensa que darán en Madrid en marzo. Pese a ello, la nueva tanda de confirmaciones demuestra que un año más el festival de Vilanova i la Geltrú sigue apostando por las bandas emergentes y el talento nacional. Desde la organización ya han anunciado que la mayoría de las bandas que pasarán por el festival este verano lo harán con disco nuevo o estarán a punto de sacarlo. No hay que olvidar que el festival ya había anunciado a artistas de la talla de Franz Ferdinand, St. Vincent, Iron & Wine,Calexico, Nick Mulvey, Curtis Harding y Los Planetas.

Venta de abonos para el Vida Festival

En la rueda de prensa se ha anunciado también que los abonos se están vendiendo a buen ritmo y que quedan a penas 1.000 en venta. Por otro lado, los organizadores han querido destacar la entrada Levis como nuevo patrocinador de uno de los principales escenarios del Vida Festival. Según han explicado, la implicación de la marca con el escenario “será una sorpresa”. Finalmente, han anunciado que próximamente presentarán un nuevo festival que tendrá lugar en la localidad de Sant Pere de Ribes y que tendrá un formato único: las bandas que tocarán en él serán un secreto para los asistentes.

The Wheels y El Petit de Cal Eril, en concierto

Tras la presentación del cartel los asistentes han podido disfrutar de dos conciertos. Por un lado, The Wheels han llevado al edificio de Damm su pop rock psicodélico de aires brit y han repasado algunos de los temas de The Year of the Monkey y Born To Fly. La banda ha sido confirmada por el festival y serán una de las promesas a las que habrá que seguir la pista en los próximos meses.

El plato fuerte de la noche ha sido la actuación de El Petit de Cal Eril, que llegaba con su flamante disco triangular recién estrenado. Todavía estamos en febrero, pero ha quedado claro que su último trabajo será de lo mejor que escuchemos este año. Además, sobre el escenario sus canciones ganan en intensidad y sentimiento,. Una actuación memorable que seguro será uno de los platos fuertes del Vida Festival.

Los abonos y las entradas de día están a la venta en la web del festival.