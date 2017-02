El Festival Ventepijo anuncia sus primeros nombres

La música murciana tiene un nuevo motivo de celebración con la tercera edición del festival Ventepijo, que acaba de presentar sus primeros nombres. La cita, en la que se unen música y gastronomía, se celebrará el próximo 10 de Junio a lo largo del día en Pozo Estrecho, y contará con la participación de bandas como Nunatak, Noise Box, Clot, Sin-H & Jaro Desperdizio y Moody Sake, a quienes se unirán nuevos nombres más adelante.

Además, según ha confirmado la organización, tendrá lugar una colaboración muy especial y es que Nunatak, una de los grupos abanderados de la nueva escena murciana, actuará junto a la banda de la Sociedad Artístico Musical Santa Cecilia de Pozo Estrecho con más de 130 años de historia.

Noise Box pondrán la veteranía y la potencia presentando su último trabajo Every Picture of You Is When You Were Younger, que se mueve entre el post-rock, shoegaze y power pop. Para aquellos que quieran pasarlo en grande y estén pensando en la fiesta, que no pierdan de vista a Clot, ya que su directo va de la mano de la diversión gracias a un frontman capaz de ganarse a cualquier público con su rock cargado de influencias de los 70 y 80.

Sin-H y Jaro Desperdizio, miembros del colectivo murciano El Club de la Lucha, demostrarán el buen estado del rap en Murcia, y es que han sido elegidos por el portal de rap más importante del país, HHGroups, como unas de las grandes promesas del rap español para este 2017.

Por su parte, Moody Sake serán uno de los descubrimientos de esta edición del festival, aportando el toque más rockero con la presentación de su primer EP que mezcla rock, garaje, country y otras influencias propias de los 70.

Un año más, el cartel estará formado solo por grupos murcianos. Además, el festival mantiene su filosofía y apuesta por la variedad de estilos y la calidad de grupos participantes. Podremos encontrar rock, rap, pop, indie, mestizaje… durante más de 12 horas de música y fiesta ininterrumpida.

La gastronomía también volverá a ser protagonista del festival, apostando por productos autóctonos y de primera calidad. Otra de las novedades de este año será que habrá autobuses que lleven al público que lo desee al festival desde Murcia o Cartagena, con la intención de facilitar así la asistencia del público al festival y garantizar su seguridad en la carretera.

Las entradas ya están a la venta en Compralaentrada.com, y durante los próximos días tendrán un precio promocional de solo 7€. También se han puesto a la venta las entradas especiales con bus a un precio promocional de 13€.