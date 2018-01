En un país lleno de festivales tan variados, viene bien encontrar uno que recoja las diferentes apuestas conformando en su seno un cartel ecléctico, como es el caso del Festival Río Babel, que se celebrará los días 6 y 7 de julio en el IFEMA de Madrid y ha anunciado una nueva tanda de confirmaciones que se suman a los ya conocidos Bunbury, Los Auténticos Decadentes y Miranda!.

El cartel empieza a coger más cuerpo añadiendo a los australianos The Cat Empire con su mezcla explosiva de rock y ska, una esencia que comparten con los argentinos Los Caligaris, que traerán su particular circo a la capital. La última de las confirmaciones internacionales viene de la mano de los peruanos We The Lion, que tras presentar con éxito su debut Violet y su particular folk vuelven a Madrid.

Por último, desde la organización de Río Babel deleitan al público con una gran confirmación nacional: Juanito Makandé. El gaditano, con una gran proyección internacional llevando el flamenco pop por bandera, presentará su nuevo álbum de estudio, El Habitante de la Tarde Roja, después de haber presentado el pasado año junto a El Canijo de Jerez presentando su proyecto en paralelo Estricnina.

Las entradas para el festival se pueden obtener a través del siguiente enlace.