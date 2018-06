Con la llegada del fin de semana, el festival GetMAD de Madrid ha anunciado la adhesión de nuevos nombres a su cartel de 2018. Jeff Rosenstock, Matt Hollywood and the Bad Feelings, Buried Feather, Melange y Hickeys son los cuatro artistas que se suman a esta cita madrileña.

El festival, que este año celebrará su tercera edición en las salas BUT, Changó, El Sol, Wurlitzer Ballroom y Boite Live, se celebrará los próximos 14 y 15 de septiembre y promete convertir la noche madrileña en un “auténtico hervidero de punk, rock, hard rock y psicodelia”.

Las cuatro nuevas confirmaciones llegan a un cartel repleto de nombres frescos, novedosos o asentados ya en la escena garage y punk actual: Luna, No Age, Shannon and the Clams, La Luz, NOBUNNY, The Fresh & Onlys, The Picturebooks, The Asteroid No. 4, Night Viper, The CRY, Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs, Los Estanques y Bleeding Knees Club.