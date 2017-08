El Festival de Cine de Nueva York presentará una película de Bob Dylan

La nueva referencia cinematográfica de Bob Dylan será una recopilación de conciertos de la época del tour Born Again. El filme, que llevará por nombre Trouble No More, constará de actuaciones realizadas entre 1979 y 1981 en las ciudades de Toronto y Buffalo. A través de Variety, se ha podido saber que esta nueva obra audiovisual dirigida por Jennifer Lebeau se estrenará en primicia en el Festival de Cine de Nueva York, que comenzará una nueva edición el próximo 28 de septiembre.

No será el único trabajo sobre el tour que Bob Dylan realizó a finales de los 70, que se editará este año; ya que, este octubre saldrá a la venta un libro que explorará los tres álbumes en los que se basó la gira además de una colección de temas de una de las épocas más trascendentes de la carrera del cantautor estadounidense.