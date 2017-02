El festival Cruïlla lanza una cascada de confirmaciones de renombre

Que en los últimos años el Cruïlla Barcelona se ha convertido en uno de los festivales con más encanto de la península no es ningún descubrimiento nuevo: carteles frescos, con grandes artistas internacionales que no pensarías que podían poner un pie en España o grupos emergentes con un potencial descomunal han ido copando los line-ups del festival. Sin embargo, este año no se han andado por las ramas y nos traen un cartel explosivo con una cantidad de nombres más que sonados y alguna que otra sorpresa para colocarse como uno de los mejores carteles de este verano.

Uno de los más deseados probablemente desde ahora hasta que llegue el 7 de julio es el regreso de Jamiroquai, que tras 7 años de silencio, regresarán en marzo con Automaton, lleno de música funk futurista al más puro estilo Daft Punk.

No será la única joyita británica bailable; los Pet Shop Boys volverán a la península tras el éxito cosechado el año pasado con Super.

Two Door Cinema Club, que ya tienen cita en el BBK Live también se pasarán por Barcelona, junto a Ryan Adams, que tiene parada obligada en el Mad Cool.

Otros nombres destacables son los de Die Antwoord, The Prodigy, Dorian, Parov Stelar, Carlos Sadness (el cual estuvo en la rueda de prensa donde se anunciaron los grupos), Txarango, o Little Steven & The Disciples Of Soul, el grupo formado por Steven Van Zandt, uno de los guitarristas de la E Street Band, la banda que toca junto a Bruce Springsteen.

Todos estos nombres, sumados a los ya anunciados anteriormente, como The Lumineers o Kase.O, colocan en una posición muy favorable al Cruïlla, un año más.