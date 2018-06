El Festival Bonnaroo ofrecerá servicio de lavandería

El Festival de Bonnaroo acaba de confirmar que ofrecerá a sus asistentes un servicio gratuito de lavandería durante su celebración este año 2018.

El evento de Estados Unidos, que se celebra en Manchester, Tennessee, tendrá lugar este fin de semana del 7 al 10 de junio siendo los cabezas de cartel de este año Muse, The Killers y Eminem .

Como parte de sus instalaciones en la celebración del 2018, Bonnaroo ofrecerá a los asistentes al festival un servicio de lavandería gratuito. Según lo informado por los organizadores, el festival se ha asociado con LG para proporcionar este servicio tan útil, que se llamará LaundROO Lounge, que abarca 340 metros cuadrados dentro del terreno del festival.

LaundROO dispondrá de 25 lavadoras y secadoras que estarán en continuo funcionamiento dentro del servicio de la lavandería. También habrá una salita de espera para que los clientes esperen, equipada con aire acondicionado, instalaciones de carga de teléfonos y televisores.

La lavandería también ofrecerá un cambio de ropa vintage, LG se asoció con la tienda de Nueva York What Goes Around Comes Around, para poder prestar este servicio adicional.

En un primer momento estarán disponibles más de 2500 artículos, y los asistentes simplemente tendrán que entregar lo que llevan puesto a cambio de su nuevo atuendo. Toda la ropa que quede al final del festival se donará a United Way of the Greater Clarksville Region.

Una gran iniciativa que animamos a que imiten los festivales españoles. ¿Lavandería gratis en los festivales? Desde luego, es un absoluto SÍ.