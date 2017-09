El ex bajista de Interpol escribe un ensayo y reflexiona sobre la banda

Carlos Dengler, ex bajista de Interpol, ha escrito un ensayo para la revista n+1 (podéis leerlo al completo aquí) sobre Turn On The Bright Lights, el álbum de la banda que celebra su 15º aniversario. En este escrito reflexiona sobre la creación del largo y su “idiosincrasia conductual desde ese momento, el racionamiento de los condones y (su) dieta de almidón”.

“Aunque yo era uno de sus compositores, ahora me siento más como un participante confundido, o un superviviente” cuenta Dengler. Además, añade: “he vivido para contar la historia de un accidente de avión que casi se llevó a cabo, y todavía estoy averiguando cómo me las arreglé para pasar el examen de vuelo y entrar en esa cabina en el primer lugar.”

Con motivo de este aniversario, Interpol interpretó el álbum completo en Nueva York la semana pasada tras varias fechas por Europa, Madrid y Barcelona incluidas, a lo que Dengler responde en el ensayo: “Ni la banda ni su sello me han contactado por ningún evento oficial relacionado con el álbum, lo cual es sorprendente”. Paul Banks, vocalista de la banda, ya dijo hace tiempo que entre banda y bajista “no ha habido ninguna discusión” y que en lo relacionado a una posible gira juntos “Carlos está haciendo lo suyo ahora”.