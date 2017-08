El dolor de The War On Drugs en un nuevo adelanto de “A Deeper Understanding”

La banda de Adam Granduciel sigue dejándonos muestras de lo que será el cuarto LP de The War On Drugs. El tema en cuestión se titula Pain y, de primeras, suena más melódico que los anteriores adelantos del esperado trabajo. Aun así, sigue la senda mostrada hasta ahora, canción larga y con un in crescendo épico y electrizante.

Recuerden que el álbum saldrá este mismo mes, concretamente el 25 de agosto, y que hay una gira europea programada para este otoño sin parada en España. Después de deleitarnos con Thinking Of A Place, Holding On y Strangest Thing, veremos si antes de que salga el disco nos sorprenden con algún otro atisbo de lo que será uno de los lanzamientos del año.