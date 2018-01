El ciclo de conciertos Guitar BCN 2018 comienza una ambiciosa edición

Hoy por la mañana se ha oficializado el inicio de la nueva edición del festival barcelonés, que durante los próximos meses acogerá en salas de Barcelona una infinidad de artistas de diferentes estilos. Se trata de “la mejor edición de la historia” del proyecto, ya que se han vendido antes de arrancar un total de 25.000 entradas.

Ha sido mediante un acto en el que han actuado Marcel Lázara y Julia Arrey y El Kanka, donde el director Joan Roselló ha dado comienzo al evento. Además, se ha reconocido la figura de Jorge Drexler, quien ha sido el ganador de la Púa de Oro este año. Roselló ha subrayado “la espectacular complicidad que tiene este festival con su público“. No en vano, las últimas temporadas se ha alcanzado una ocupación media del 90%, justificando de esta manera el dinero invertido (1.800.000€) y que sirve para programar hasta 38 conciertos de enero a julio.

Bajo el compromiso de una de las mayores empresas de la industria cultural de la ciudad condal, TheProject, se ofrecerán propuestas en 15 localizaciones diferentes, entre las que destaca la diversidad de estilos y de recorrido. Desde leyendas como Bob Dylan o Ringo Starr, a músicos más recientes como Angel Olsen o Rosalía & Raül Refree.

Judit Limós, directora artística, ha querido resaltar el papel este año de las mujeres, un total del 44% de los que actuarán durante el festival. “Frente a la masculinización sistemática de los escenarios, hace mucha falta la visibilización femenina, y como mujer me siento y me he sentido siempre comprometida con esta causa“, ha defendido Limós.

Por último, se han añadido nuevas piezas a la programación: Future Islands, Doctor Prats, Antonio Carmona, Marcel Lázara y Julia Arrey y Fatoumata Diawara. Se ha anunciado además que El Kanka y Rozalén darán nuevas fechas en Barcelona en cuanto se agoten los billetes de su primera cita.