El cartel del Garorock francés crece con 32 nuevos nombres

El festival Garorock anuncia la confirmación de treinta y dos nuevos artistas que formarán parte del cartel de su 21ª edición que se celebrará del 30 Junio al 2 de Julio, en la localidad de Marmande del sudoeste de Francia. Entre los nuevos nombres, destacan Diplo, Beth Ditto, Michael Kiwanuka, Her, Flatbush Zombies, Tommy Cash, H09909, Rat Boy, Solomun, Nothing but Thieves y los vascos Berri Txarrak.

Pero no los únicos confirmados, ya que completan esta tanda de confirmaciones nombres como Batuk, Little Big, Naya, Pan-Pot, Sam Paganini (Drumcode / Jam), Schlachthofbronx, Milky Chance, Contrefaçon, French Fuse, Jennifer Cardini Dj Set, Mike Rock, Rebeka Warrior, Cosmic Boys, Jumo, N’to & Joachim Pastor Present Sinners, Oxia, Stand High Patrol, Trinix o Lysistrata and Pouvoir Magique.

El evento, que se celebra en un bosque junto al rio Garona, es el festival de mayor tamaño del sur de Francia, con una asistencia de alrededor de 30.000 personas diarias, 5 escenarios y más de 60 actuaciones durante los 3 días del festival, que cuenta con un cartel formado por artistas mundialmente reconocidos junto al mejor talento emergente local e internacional.

Además, la programación se completa con numerosas actividades paralelas que se celebran en la zona de acampada durante el día: competiciones de futbol y petanca, al mejor estilo francés, y exposiciones de arte con materiales reciclados. También permite visitar el pueblo de Marmande, tan solo a 10 minutos a pie del recinto para, entre muchas otras cosas, degustar su típica cerveza de tomate.

El abono de 3 días, incluyendo el derecho de acampada, se encuentra actualmente a la venta en la web del festival a un precio de 120€.

