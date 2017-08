El cantante de Architects para un concierto en Holanda tras presenciar una agresión sexual entre el público

Un aplauso a Sam Carter, cantante del grupo británico Architects que, tras darse cuenta de que un miembro de la audiencia de su concierto en Amsterdam había agredido sexualmente a otra seguidora también presente, decidió parar momentáneamente su actuación y denunciar la situación que acababa de presenciar desde el escenario.

“He estado dándole vueltas en mi puta cabeza acerca de si debía decir algo o no sobre lo que vi en esa última canción. ¿Y sabes qué? Voy a decirlo. Vi a una chica, una mujer, haciendo crowdsurfing por aquí y no voy a apuntar al pedazo de mierda que lo hizo, pero te he visto agarrarle un pecho. Lo he visto.

Es jodidamente repugnante y no hay lugar aquí para esa mierda. No es tu maldito cuerpo y no puedes ir y meter mano a alguien. No en mi puto concierto.

Así que si te apetece hacer eso de nuevo, vete a la mierda y no vuelvas. Vamos a seguir con el concierto, pero también a asegurarnos de que es un lugar seguro para todo el mundo, y vamos a pasar un jodido buen rato“.

'So, i've been going over in my f*cking mind about whether I should say something about what I saw during that last song….' @Architectsuk pic.twitter.com/zm5L4zlXpw — NPO 3FM (@3FM) August 18, 2017

Magnífica reacción de Carter ante unos hechos inadmisibles y, desgraciadamente, bastante frecuentes en conciertos y festivales. Ojalá con palabras y reacciones así nadie se crea con el derecho de actuar de esta manera.