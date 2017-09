El biógrafo de los Stone Roses pone en duda el futuro de la banda tras su división

John Robb, biógrafo del grupo The Stone Roses se ha pronunciado tras la supuesta división de éstos en junio.

A principios de año comenzaron a circular rumores que decían que el concierto dado en Manchester ese mes sería el último de la banda. Los comentarios hechos por su líder, Ian Brown, durante ese evento dieron a entender que la banda se separaba. Volvieron los rumores, pero esta vez en torno a la figura de Brown quien estaría trabajando en un álbum en solitario sin implicación del resto de miembros de The Stone Roses.

Además, hace poco Robb declaró a NME: “No es oficial ni está confirmado al 100% que hayan parado, pero parece que así es, ¿no? En lo que refiere a estos chicos nada está del todo claro y esa es una de las cosas que les hace una banda tan interesante”.

“Desde el primer día la banda pudo quemarse en cualquier momento. Su brillo es tan fugaz y difícil que desaparece. Lo tienen en las manos y luego simplemente lo dejan ir”. John Robb es el autor de “The Stone Roses and the Resurrection of British Pop” y pertenece al grupo The Membranes. Sus declaraciones no han desmentido nada ni mucho menos predicho cualquier cosa pero vuelven a poner en duda en nuevo trabajo del conjunto unido.