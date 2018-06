El baterista de System of a Down descarta nuevo disco de la banda a corto plazo

No nos llegan buenas noticias para todos los que llevan esperando un nuevo disco de System of a Down desde hace ya más de una década. En una entrevista realizada el pasado viernes, el baterista de la banda, John Dolmayan, ha afirmado no estar ni siquiera seguro de si el álbum verá la luz algún día.

Aunque por todos es sabido que la banda se reunió en el estudio el pasado año, como se demostró a través de fotografías, parece que estas sesiones no están llegando a buen puerto y no han sido capaces de avanzar en la composición de nuevos temas. Según Dolmayan, se trata de un tema complejo: “Yo estoy preparado para hacerlo, pero algunos miembros de mi banda no han logrado que todo funcione para ellos. Y hacer un disco es una de esas cosas en las que, o logras que todo el mundo esté decidido a hacerlo, o simplemente no ocurrirá. Llegado este momento, no sé ni tan siquiera si algún día saldrá“.

No es el primero de los miembros de la banda que habla de las dificultades que están encontrando para ponerse de acuerdo y materializar un nuevo trabajo, ya que tanto el guitarrista Doron Malakian como el cantante Serj Tankian ya habían hecho declaraciones parecidas. Eso no impide que la banda haya estado inmersa en diversas giras mundiales desde que volvieron a juntarse en 2010, pero la falta de nuevo material sigue siendo un lastre para muchos de sus seguidores. ¿Conseguirán ponerse de acuerdo y lanzar un nuevo disco algún día? Esperemos que sí