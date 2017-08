El batería de Radiohead anuncia nuevo álbum

Philip Selway, batería de los británicos Radiohead lanzará en octubre su tercer álbum hasta la fecha. Let Me Go, así se llama este LP, será publicado el 27 de ese mes por la compañía Bella Union y servirá como banda sonora de una película del mismo nombre inspirada en la vida del australiano Helga Schneider.

Una versión en formato digital del disco saldrá a la par que la película, es decir, el 15 de septiembre y ya puede ser reservado. Tras sus predecesores Familial en 2010 y Weatherhouse en 2014, este álbum se hace esperar por el enfoque del Holocausto y los campos de concentración que la película biográfica pretende dar. Hasta el momento podemos escuchar el tema homónimo en SoundCloud.