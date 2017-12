El bajista de Panic! At The Disco deja la banda

Dallon Weekes ha comunicado a través de su perfil de Instagram que abandona la banda estadounidense tras girar ocho años junto a ellos. La decisión ha llegado poco después de que Panic! At The Disco celebrasen la navidad con un nuevo tema.

La aventura de Weekes en el grupo comenzó en 2009, cuando se unió como miembro funcional para las giras, poco después de que el anterior bajista Jon Walker y el guitarrista, y fundador, Ryan Ross salieran de la formación. Desde entonces, tan solo ha estado un periodo como miembro oficial: entre el año 2010 y el 2015. En ese tramo ayudó a escribir buena parte del álbum de 2013, Too Weird To Live, Too Rare To Die!.

El motivo del abandono lo ha explicado en redes sociales: “mientras estoy triste por anunciar que mi tiempo con Panic! At The Disco ha llegado a su fin, estoy también emocionado de continuar haciendo música con mi nuevo proyecto, I Don’t Know How But They Found Me.”

Además ha agradecido haber podido formar parte de la trayectoria de los de Las Vegas: “Estoy agradecido por la oportunidad que he tenido durante casi una década. Siempre voy a estar en deuda con aquellos que me han hecho sentir bienvenido. Me habéis cambiado la vida. Gracias a todos.”