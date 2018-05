Thomas Bangalter es la mitad de Daft Punk y recientemente hemos sabido que ha participado con su música en la banda sonora de la nueva y controvertida película del cineasta argentino Gaspar Noé.

Además de la canción Rollin’ & Scratchin’, perteneciente al álbum Homework y publicado en 1997 por el dúo francés de música electrónica, la BSO de Climax también contiene un par de piezas de Thomas Bangalter, What To Do y Sangria.

Nueva polémica a la vista

La película en cuestión, viene a suceder a Love (2015), polémica cinta que estuvo a punto de ser considerada X en Estados Unidos y, tras su estreno en el pasado Festival de Cannes, llega también rodeada de controversia. Una rave protagonizada por un grupo de jóvenes pertenecientes a una compañía de danza es el leitmotiv del nuevo largometraje de Gaspar Noé y, por supuesto, las drogas y el sexo tienen una gran dosis de protagonismo.

Climax se estrenará el 19 de septiembre de este mismo año y ya podemos hacernos una idea de lo que nos espera al ver su tráiler.

Javier Decimavilla