Eels anuncia tour y nuevo álbum titulado “The Deconstruction”

El último álbum que escuchamos de la banda californiana Eels fue en 2014 con The Cautionary Tales Of Mark Oliver Everett. Ahora, el 6 de abril saldrá el nuevo álbum llamado The Deconstruction. Además ha sido publicado el primer single con el nombre homónimo del álbum, así como la lista completa de canciones que componen el disco.

Por otro lado, el líder de la banda, Mark Oliver Everett (conocido como E o Mr. E), ha anunciado un tour para esta primavera/verano. A España no viene pero actuará a partir de junio en numerosas ciudades europeas como París el 9 de julio, Berlín el 28 de junio o Londres el 2 de julio.

Mr. E también es conocido por interpretar a Brian en la serie de Netflix, Love, la cual estrena tercera y última temporada el 9 de marzo de este año. Sin embargo, la faceta de E en el cine no es reciente ya que en la cinta Di que sí, protagonizada por Jim Carrey, utilizó como banda sonora íntegramente canciones de Eels.

La lista de canciones son las siguientes: