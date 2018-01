Eels anuncia concierto en Barcelona

Aprovechando la visita al Mad Cool Festival de Madrid, Eels acaba de anunciar un nuevo concierto el próximo 11 de julio en la Sala Barts de Barcelona. Mark Oliver Everett estará presentando su próximo álbum The Deconstruction, que se publicará el próximo 6 de abril en su propio sello E Works (y Pías).

El álbum ha sido grabado en los estudios The Compound y The Pie y en él han participado varios colaboradores habituales como Koool G Murder y P- Boo, entre otros. Tras 4 años sin publicar, el propio Everett define su álbum así: “15 nuevas canciones que pueden inspirarte o no, sacudirte o no. El mundo se ha vuelto loco. Pero si buscas, aún puedes encontrar cosas bellas. A veces no tienes ni que buscarlas. Otras veces tienes que esforzarte por crearlas tú mismo. Y luego están las ocasiones en que tienes que destrozar algo para encontrar algo bello en su interior”.

La banda ya había confirmado la gira mundial que dará comienzo en California el 28 de mayo y que pasará por diferentes ciudades americanas. El 17 de junio dará el salto a Europa comenzando en Alemania y siguiendo en otras ciudades y festivales, a la que se suma esta nueva fecha en Barcelona.

Las entradas se pueden adquirir desde hoy mismo miércoles 31 de enero a las 10:00am horas en las plataformas de venta habituales: livenation.es, ticketmaster.es y red ticketmaster (FNAC + Carrefour + Halcón Viajes).