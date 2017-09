Editors pasarán por Barcelona, Madrid y A Coruña en su nueva gira

Announcing the Editors European Spring Tour 2018. We are very very excited to be hitting the road all through March and April 2018 and visiting venues all over Europe. Tickets will be available this Thursday, 21st September at www.editorsofficial.com. We can't wait to see you soon! March Sat, 17 Belgium, Antwerp, SportpaleisSun, 18 Germany, Wiesbaden, SchlachthofTue, 20 France, Strasbourg, La LaiterieWed, 21 Luxembourg, Luxembourg, Den AtelierFri, 23 France, Paris, OlympiaSat, 24 Germany, Münster, JovelSun, 25 Germany, Cologne, PalladiumTue, 27 Netherlands, Amsterdam, Ziggo DomeWed, 28 Denmark, Copenhagen, VegaThu, 29 Sweden, Stockholm, BernsSat, 31 Germany, Hamburg, Mehr TheaterApril Sun, 1 Germany, Berlin, TempodromMon, 2 Germany, Leipzig, AunseeWed, 4 Poland, Warsaw, Progresja Music ZoneThu, 5 Poland, Krakow, Club StudioFri, 6 Czech Republic, Prague, MeetfactoryMon, 16 Hungary, Budapest, Akvarium KlubTue, 17 Croatia, Zagreb, Culture FactoryWed, 18 Austria, Vienna, GasometerFri, 20 Germany, Munich, TonhalleSat, 21 Switzerland, Zurich, venue TBCSun, 22 Italy, Milan, Live ForumTue, 24 Switzerland, Lausanne Les DocksWed, 25 France, Lyon (Villeurbanne), TransbordeurThu, 26 Spain, Barcelona, RazzmatazzSat, 28 Spain, La Coruna, Sala PelicanoSun, 29 Spain, Madrid, La RivieraTour video created by Rahi Rezvani