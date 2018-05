Editors, nueva incorporación del Low Festival en su décimo aniversario

La banda británica actuará el próximo mes de julio en el evento de Benidorm. El Low Festival vuelve a celebrarse un año más, en este caso en la celebración de su décimo aniversario. A los nombres de The Chemical Brothers, Phoenix o Biffy Clyro se suma ahora el de Editors.

El grupo liderado por Tom Smith, un clásico de los festivales nacionales, regresa a la localidad alicantina. Editors ya estuvieron hace cuatro años presentando las canciones de su cuarto trabajo, The Weight of Your Love. Ahora vuelven a coincidir con el Low en la gira de su sexto álbum, Violence.

Este disco será precisamente el que engrose el set de Editors en el Low Festival. Los días 27, 28 y 29 de julio se podrá ver la actuación de los ingleses en Benidorm, después de que recientemente ya hayan pasado por España.

Los bonos para el festival, que se encuentran disponibles a un precio de 70 euros, suben de precio este domingo. Además de las formaciones mencionadas, también estarán otras muchas como Los Planetas, Vitalic, Izal o León Benavente.