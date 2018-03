Eddie Vedder pone voz al In Memoriam de los Oscars

Además de la actuación de Sufjan Stevens junto a St. Vincent defendiendo la candidatura a los Óscar de su canción Mystery Of Love, perteneciente a la película Call Me By Your Name, hubo otro momento ayer en la gala de los Óscar que, musicalmente hablando, nos encantó.

Todos los años, la Academia honra a todos los fallecidos a lo largo del año anterior, y para esta ocasión invitaron al escenario a nada menos que Eddie Vedder, cantante de Pearl Jam, que me hizo una versión del Room at the Top de Tom Petty para honrar a todos los homenajeados, entre los que estaban nombres como Chuck Berry, Harry Dean Stanton, Sam Shepard o Jóhann Jóhannsson.

Aquí os dejamos todo el segmento en su totalidad en el que podéis recordar a todos estos talentosos artistas con la voz de Eddie Vedder, a quien como ya sabéis, podremos ver en directo este verano al frente de Pearl Jam en el Mad Cool de Madrid y en concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona.