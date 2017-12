Ed Sheeran es el artista más escuchado del año en Spotify

En esta época del año, salen todo tipo de listas de mejores discos, canciones y derivados, pero hay un dato que, cada año, nos gusta saber, y es cuáles han sido los artistas y canciones más escuchados en la principal plataforma de streaming del mundo, Spotify.

En 2017, el artista más escuchado en streaming en Spotify ha sido Ed Sheeran, con 47 millones de oyentes mensuales. Además, el artista también cuenta con Shape of You (1.400 millones de streams) como la canción más escuchada y ÷ (Divide) como el álbum con más oyentes ( 3.100 millones de streams). A cierta distancia, le siguen Drake, The Weeknd, Kendrick Lamar y The Chainsmokers.

Por su parte, Rihanna ha sido nombrada la Artista Femenina con más streams por tercer año consecutivo, mientras que los géneros más escuchados son el Hip Hop y la Música Latina.

Ah, y si tienes ganas de saber mucho más en las distintas categorías y estilos, dirígete a spotify.com/2017 para ver las playlists de más éxito en 2017, las playlists Year in Music, vídeos y más. Igualmente, puedes comprobar tu lista personalizada con tus artistas y canciones más escuchados por streaming visitando 2017wrapped.com.