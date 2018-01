Dustin de Stranger Things debuta como cantante con su nueva banda

Los chavales de Stranger Things siguen decididos a demostrarnos que su talento no se reduce únicamente a la actuación, y después de haber descubierto la faceta musical de Finn Wolfhard (Mike) con su banda Calpurnia, ahora es Gaten Matarazzo (Dustin) quien se ha puesto al frente de su grupo Work In Progress para realizar un concierto lleno de versiones de artistas como Foo Fighters, Pearl Jam, Paramore y Fall Out Boy en Nueva Jersey.

El público del concierto, que parecía llenar el local, estuvo encantado de disfrutar de las dotes musicales del actor de 15 años, y afortunadamente para nosotros grabaron alguna de las piezas en vídeo, así que podemos disfrutarlos gracias a nuestras redes sociales favoritas.

Por ejemplo, esta versión del Misery Business de Paramore:

O bien esta otra del Everlong de Foo Fighters:

Terminando este repaso con el Sugar, We’re Goin Down de Fall Out Boy….

¿Qué os parece nuestro querido Dustin como cantante?