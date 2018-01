Download Festival anuncia distribución por días y una nueva incorporación al cartel

Download Festival Madrid viene hoy con doble ración de noticias: la distribución de las bandas por días y la incorporación de Arch Enemy a su cartel, que todavía no está cerrado. A lo largo de las próximas semanas se conocerá el resto de grupos nacionales e internacionales que tampoco faltarán a esta nueva edición española del festival de rock y metal de referencia, que tendrá lugar los próximos 28, 29 y 30 de junio en La Caja Mágica de Madrid.

Los suecos Arch Enemy son una de las pocas bandas que hoy en día capturan la intensidad e integridad del heavy metal, haciéndolo además con un elevado nivel artístico dentro del género y con una irresistible puesta en escena. Llegarán a Madrid para presentar Will to Power (2017), el segundo trabajo con Alissa White-Gluz como vocalista y el primero con la leyenda Jeff Loomis a la guitarra.

Además, así queda la distribución por días:

JUEVES 28 DE JUNIO:

AVENGED SEVENFOLD será el cabeza de cartel de una jornada en la que también actuarán grandes nombres como MARILYN MANSON, A PERFECT CIRCLE o RISE AGAINST, además de KREATOR, PENNYWISE, ARCH ENEMY, EXHORDER, BACKYARD BABIES, MYRKUR, IRON REAGAN, TESSERACT Y GALACTIC EMPIRE.



VIERNES 29 DE JUNIO:

GUNS N’ ROSES serán los encargados de cerrar la noche en la que también sonarán PARKWAY DRIVE o BULLET FOR MY VALENTINE. CLUTCH, UNDEROATH, THRICE, MOOSE BLOOD, CREEPER Y THE PINK SLIPS completan el cartel imprescindible del viernes.

SÁBADO 30 DE JUNIO:

OZZY OSBOURNE es el cabeza de cartel del último día del festival, día en el que también tomarán el escenario JUDAS PRIEST, VOLBEAT, BARONESS, L7, IN THIS MOMENT Y SHINEDOWN.

Las entradas de día estarán disponibles a partir de mañana miércoles 24 de enero a las 10:00 h enwww.downloadfestival.es, www.livenation.es y www.ticketmaster.es. Los tickets para el jueves y sábado tienen un precio de 80 € (+ gastos) y los del viernes 105 € (+ gastos). Los que no se quieran perder ningún detalle ni concierto, todavía están a tiempo de comprar el abono al precio de 175 € (+ gastos).

Mañana salen también a la venta las entradas VIP, que permiten vivir Download Festival Madrid con una serie de privilegios únicos, que completan la experiencia Download. Las entradas VIP para Download Festival Madrid incluyen la posibilidad de acceder al FRONT STAGE de los escenarios 1 y 2, para así seguir los conciertos desde una de las mejores posiciones posibles. Además ofrecen acceso directo al recinto el día elegido por un acceso reservado, servicio exclusivo de bar con precios reducidos (únicamente en barra VIP), pack de bienvenida con regalo de merchandising diseñado para la ocasión, acreditación conmemorativa y ticket de recuerdo, así como atención personalizada y staff propio.

Los precios de las entradas VIP oscilan entre los 165 € y los 190 € (gastos no incluidos):

– TICKET VIP JUEVES: 165 € (+ gastos)

– TICKET VIP VIERNES: 190 € (+ gastos)

– TICKET VIP SÁBADO: 165 € (+ gastos)

Las personas que hayan comprado su abono o una entrada individual pueden hacer un upgrade a VIP para el día que deseen, pagando para ello un suplemento:

– UPGRADE JUEVES: 85 € (+gastos)

– UPGRADE VIERNES: 85 € (+gastos)

– UPGRADE SÁBADO: 85 € (+gastos)

Los interesados en conocer más datos sobre las entradas VIP pueden visitar la página www.firstgoldenticket.com.