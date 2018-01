Documentos del dueño de Coachella confirman lazos con grupos anti-LGBT

Hace uno días informamos de que el dueño de uno de los festivales de música más importantes, Coachella, fue acusado de financiar a grupos anti LGBT. Hace poco salieron más evidencias de que estas acciones se han realizado. Según el medio Pitchfork, en 2016 el colectivo LGBT, en defensa del grupo Freedom for All Americans, reportó que la fundación caritativa fundada por Philip Anschutz, dueño del festival, dio 190,000$ a grupos Anti-Gay entre 2010 y 2013.

Esto se ve reflejado en los archivos de la fundación, así como en la venta de entradas el pasado verano, donde se corrió la voz, haciendo que se creara un hashtag boicot a Coachella: #BoycottCoachella. Por aquel entonces, el dueño dio unas declaraciones en las que afirmaba que eran “noticias falsas” y que él siempre ha apoyado a todo el mundo sin importar su orientación sexual.

Sin embargo, el medio de comunicación antes mencionado ha obtenido los archivos se su última declaración de impuestos, lo cual pinta muy mal. Estos documentos van de diciembre de 2015 a noviembre de 2016. Aquí se puede observar con detalle que se han gastado en subvenciones 63.7 millones de dólares. Este nuevo descubrimiento muestra que en 2016, la fundación paró de dar dinero a tres de los grupos más polémicos: Alliance Defending Freedom, Family Research Council y National Christian Foundation.

Sin embargo, continuó dando dinero a otros grupos que también han declarado ser anti LGBT. Algunos ejemplos son The Navigators con ayudas de 40,000$; Dare 2 Share Ministries con 50,000$ y otros tantos con un historial conservador como Young Life, Center for Urban Renewal and Education y Movieguide Awards, quienes escribieron en su página web que Kirk Cameron, actor, estaba en lo cierto al decir que la homosexualidad es “antinatural” y “destructiva”.

Además de estas ayudas, también ha colaborado con causas conservadoras ya que él personalmente dio un millón de dólares a la campaña electoral de los Republicanos en 2016. Por otra parte, la compañía de Anschutz, a parte de Coachella maneja otros muchos más festivales y ha promovido los tours de Los Rolling Stones, Kanye West, Taylor Swift, entre otros.

Tampoco los regalos que da a políticos conservadores es algo inusual en el dueño del festival. Pero Anschutz no es el único dentro del mundo musical que tiene una ideología de derechas. James Dolan, fundador de la compañía Madison Square Graden, y John Malone, dueño de gran parte de Live Nation Entretaiment, son donantes de Trump.

El pasado abril, el CEO de Coachella, Paul Tollet, contó a The New Yorker que estaba “ofendido” con los titulares que habían salido sobre las contribuciones políticas de la fundación. Asegura que ese tipo de situaciones puede matar a alguien, en referencia a las acusaciones de que Anschutz mentía. “Hay grandes barcos que se hunden por cosas pequeñas. Estas avanzando alto, pero por una cosa mal y ya terminas, por unanimidad, en una isla. Asusta”, dijo Tollet al medio.

Por ahora, se ha hecho una petición a artistas como Beyoncé, Kendrick Lamar y Radiohead, de donar lo ganado en el festival en apoyar a grupos pro- LGBT. Vosotros también podéis firmar, si estáis de acuerdo, aquí.