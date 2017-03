Doble sorpresa de Alondra Bentley: vídeo para “Remedy” y gira por China

Ya tenemos nuevo vídeo extraído del tercer disco de la angloespañola Alondra Bentley, Resolutions. Se trata de la canción Remedy, para la que la cantante ha colaborado con Tamarán Junco y cuyo resultado “onírico y mágico” ya podemos conocer. Recordemos que este trabajo, correspondiente ya al año 2015, fue grabado en Estados Unidos junto a Matthew E. White y la banda del colectivo Spacebomb, y supuso un salto adelante en cuanto a sonido y arreglos en la carrera de Bentley, de quien esperamos que nos sorprenda con nuevos temas en un futuro próximo.

No sabemos si con nuevas canciones o no, pero desde luego sí que nos ha sorprendido con el anuncio de la gira conjunta que hará por China con Nine Stories, nada menos que 19 fechas a lo largo del mes de julio y que, por si tenéis curiosidad, os dejamos continuación:

6.7 @ Beijing- DDC.

7.7 @ Tianjin- Blue Map.

9.7 @ Shijiazhuang- Hongtang.

11.7 @ Zhengzhou- 7 Livehouse.

12.7 @ Xi’an- Midie Livehouse.

14.7 @ Chengdu- Green Wall.

15.7 @ Chongqing- Nuts.

16.7 @ Wuhan- 173.

18.7 @ Changsha- Red.

20.7 @ Guangzhou- Tunion.

21.7 @ Dongguan- Hongtangguan.

22.7 @ Shenzhen- Hongtangguan.

23.7 @ Xiamen- Reallive.

25.7 @ Ningbo- CMK.

26.7 @ Wuxi- Huosai.

28.7 @ Hangzhou- Mao.

29.7 @ Nanjing- Ola.

30.7 @ Shanghai- Yuyingtang