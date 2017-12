¿Te imaginas ser uno de los 30 afortunados que estuvieron hace 26 años en un pequeño concierto acústico de Nirvana en un bar de Edimburgo? Kurt Cobain y Dave Grohl actuaron en formato acústico un 1 de diciembre de 1991 en el Southern Bar de la capital escocesa y, por primera vez, se puede escuchar una grabación de los exclusiva actuación, que sirvió para recaudar fondos para un hospital local y a la que se unieron junto a la banda local Joyriders.

En total, la pareja interpretó cinco canciones y en la grabación podemos disfrutar de las interpretaciones de Dumb y Polly al completo y parte de Jesus Wants Me For A Sunbeam.

Gracias a los fans detrás de LiveNirvana, ha sido posible encontrar el audio y subirlo para que todos podamos disfrutarlo. Bravo por ellos…

Por si esto no fueran suficientes buenas noticias, esta semana Dave Grohl, Pat Smear y Krist Novoselic se reunieron de nuevo sobre un escenario durante un concierto de Foo Fighters en Eugene, Oregon, donde interpretaron juntos Big Me, lo cual puedes ver a continuación…