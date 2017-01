Disfruta del ensayo de Johnny Greenwood tocando la banda sonora de “Pozos de Ambición”

El compositor y miembro de Radiohead está ensayando con la Orquesta Contemporánea de Londres, que tiene previsto embarcarse en un tour donde interpretarán la banda sonora de la película There Will Be Blood, compuesta por el propio Greenwood y conocida en España bajo el título de Pozos de Ambición.

El compositor se unirá a la orquesta para tocar juntos en el que será el primer concierto de esta gira y que tendrá lugar esta misma noche en el famoso Royal Festival Hall. Como promoción del concierto y de la gira, la propia Orquesta Contemporánea de Londres ha publicado un video de los ensayos preparatorios en los que vemos a Johnny Greenwood tocando con la orquesta.

El vídeo, que se ha lanzado en formato de 360, muestra a Greenwood tocando un Ondas Martenot, el peculiar instrumento eléctrico creado por el cellista francés Maurice Martenot. El director de la orquesta es Hugh Brunt, conocido para los amantes del pop por haber colaborado en el último trabajo de Radiohead, A Moon Shaped Pool.

La gira de la OCL, lamentablemente, no saldrá del Reino Unido, pero si estás allí o planeas un viaje, este puede ser un buen momento para disfrutar en vivo de la experiencia. Estas son las fechas: 30 de enero de 2017 Royal Festival Hall, London, 5 de febrero de 2017 Symphony Hall, Birmingham, 6 de febrero 2017 Brighton Dome, 7 de febrero Colston Hall, Bristol.