Disco Las Palmeras! estrenan “Bestia”, segundo adelanto de su nuevo disco

El 6 de abril podremos disfrutar del nuevo disco de Disco Las Palmeras!, que como ya sabéis se titulará Cálida. Ahora podemos disfrutar del segundo adelanto que su sello Sonido Muchacho ha compartido con todos nosotros.

Bestia, que así se llama, nos vuelve a mostrar a Diego, Julián y Martiño en plena forma coma demostrando una vez más su espíritu directo y épico, pero al mismo tiempo con unos matices diferentes conseguidos durante el tiempo de grabación que pasaron en Austin con Eric Wofford, quien ha trabajado anteriormente con bandas como Explosions In The Sky o The Black Angels.

Se trata, como decimos, del segundo single que podemos escuchar de este esperado Cálida después de que nos lo presentaran con Hoy y el videoclip dirigido por Javier Camino. Desde luego, Disco Las Palmeras! van a volver a dar mucho que hablar con este nuevo trabajo…