Dirty Projectors se adelantan al lanzamiento de su nuevo disco

La idea inicial era que fuera el 25 de febrero, pero parece que David Longstreth no ha podido contener sus ganas de que su grupo volviera al panorama musical casi 5 años después y ha decidido adelantarse. Dirty Projectors, el octavo álbum de estudio que toma el nombre propio del grupo, ya está disponible en las plataformas musicales de Apple Music y Spotify, además de haber llegado ya al mail de todas aquellas personas que lo encargaron por anticipado, y que les ha llegado 3 días antes de lo previsto.

Nos hemos enterado gracias al tweet del propio frontman de los americanos, David Longstreth, que temprano esta mañana twitteaba “Been 4 years, 7 months & 11 days – long enough! 3 days early, preorders are in the mail & the album in the stores. Dirty Projectors is out today”. Y es que no sabíamos nada de ellos desde aquel Swing Lo Magelian de 2012.

En los días anteriores, y desde la propia cuenta del vocalista, ya pudimos escuchar avances de algún que otro tema del disco, como Cool Your Heart, Little Bubble o Keep Your Name.

Esta mañana además, en el facebook del grupo, han subido un vídeo reproduciendo ya el álbum en formato vinilo, el cual se encuentra ya disponible en las tiendas.

¡Aquí os lo dejamos!