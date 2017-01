Dirty Projectors estrena nuevo videoclip

Después de cuatro años de silencio, es cierto que todo lo que publique el proyecto de Dirty Projectors nos sabe a poco, pero también que la calidad con la que han vuelto de ese silencio es innegable.

Así en este lunes frío y que invita poco a volver a la rutina después de las fiestas, tenemos que se presenta un nuevo single, siendo el escogido en esta ocasión, Litte Bubble. La canción viene acompañada de su correspondiente vídeo, dirigido por la cabeza visible del proyecto, David Longstreth y Adam Newport-Berra, este último ya había dirigido otro videoclip de la banda, en concreto Impregnable Question, que fue el sexto y ultimo videoclip de su disco Swing Lo Magellan.

El vídeo, como ha indicado la banda, explora la metáfora de la Tierra como una frágil burbuja de vida en un universo frío y muerto, mostrándonos a Longstreth cantando esta canción de amor y perdida, donde parece un futuro cercano y los diferentes lugares, haciendo hincapié en la perdida que supone estar aislados en nuestro mundo ideal, sin darnos cuenta que pasa cerca a nosotros, sin olvidar que muchas veces es con la tecnología donde estamos en ese pequeño espacio. Preciosos paisajes que no hacen ver que debemos mirar más allá de nuestra pequeña pantalla.

Por otra parte, esta idea, ya fue expuesta en un corto anterior de los propios Dirty Projectors, por lo que podéis comparar ambos, y si os gusta, por así decirlo, esta nueva actualización con esta preciosa canción de fondo, el corto en cuestión se llama 2012.

Por último, esta canción, tras poder escuchar otra nueva canción de la banda, Keep Your Name, hace que tengamos ganas de escuchar ese nuevo álbum del que aún no se ha indicado su publicación por lo que esperamos que tras esos dos regalos no falte mucho.