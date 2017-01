Dirty Projectors anuncia nuevo album

Dirty Projectors ha anunciado el lanzamiento de su nuevo álbum homónimo para el día 24 de Febrero, bajo el sello Domino. Será su regreso desde su último álbum Swing Lo Magellan que publicaron en el año 2012.

En septiembre del pasado año, el grupo publicó dos temas nuevos, Keep Your Name y Little Bubble, que aparecieron accidentalmente en Spotify y que dieron pie a muchas especulaciones sobre los próximos pasos de Dirty Projectors.

Después del anuncio del disco sigue habiendo muchas dudas sobre los componentes actuales del grupo. Hay rumores que afirman que la vocalista y guitarrista Amber Coffman ha dejado el grupo. Aunque no se ha confirmado nada oficialmente, en todas las promociones y anuncios del nuevo disco aparece solamente David Longstreth, y un representante de la banda solo ha confirmado la participación de Longstreth junto con varios colaboradores en este nuevo álbum.

Desde el lanzamiento del anterior álbum, Amber Coffman ha colaborado con Major Lazer, Snoop Lion y J. Cole entre otros, y en octubre de 2016 anunció el lanzamiento de su álbum en solitario City Of No Reply, al igual que otro de los componentes de la formación original, Olga Bell, que lanzó su álbum en solitario Tempo en mayo del pasado año.

Hoy, ya con fecha de publicación del nuevo álbum, Dirty Projectors ha compartido una nueva canción Up In Hudson un tema de casi 8 minutos de duración, que formará parte de los nueve que formaran el disco, cuyo tracklist será el siguiente:

1 Keep Your Name

2 Death Spiral

3 Up in Hudson

4 Work Together

5 Little Bubble

6 Winner Take Nothing

7 Ascent Through Clouds

8 Cool Your Heart

9 I See You