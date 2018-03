Dinosaur Jr. estrenan nuevo y adrenalítico tema: “Hold Unknown”

Dinosaur Jr., una de las bandas más representativas del rock alternativo de los 90 con álbumes tan icónicos como Without a Sound, ha vuelto de nuevo al panorama con una nueva canción en su haber: la adrenalítica y adictiva Hold Unknown, que llega dos años después de su última referencia discográfica, Give a Glimpse Of What Yr Not.

Esta Hold Unknown proviene de la serie de singles de Adult Swim (un proyecto con el que lanzan un single gratuito a la semana y ha contado con aportaciones de Zola Jesus, Oneohtrix Point Never o Wavves) y parece recordarnos a su etapa más sucia y energética de los 90, con baterías más prominentes y guitarras más aceleradas y punk, estableciendo un ejercicio de rock simple pero directo con el que J. Mascis y los suyos te conquistan con la mayor de las facilidades.

Parece que aún no está previsto el sucesor de su trabajo de 2016, pero sí están confirmadas una serie de fechas en Reino Unido a final de mes, después de lo cual volverá a pararse este trío. Recordemos que entre Give a Glimpse Of What Yr Not y I Bet On Sky, su anterior referencia, pasaron 4 años, ¿habrá que esperar un lapso de tiempo igual? Mientras tanto nos queda para amenizar la espera Hold Unkwown, que puedes escuchar aquí mismo.