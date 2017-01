Dexist publican su disco de debut: “Eléctrica”

Aunque ya llevan un tiempo dándose a conocer por la escena barcelonesa, aún no había llegado el momento para el cuarteto barcelonés Dexist de lanzarse con un álbum completo hasta este año, en el que han auto-producido su debut titulado Eléctrica, que será editado en CD edición limitada vía Musarañas Records.

Tras una demo y un EP en los pasados años, además de la experiencia obtenida teloneando a bandas como The Chameleons (UK), Soviet Soviet (IT) o She Past Away (TU), el propio guitarrista de la banda, Àlex Almarza, se ha encargado de preparar este primer largo en Moodfactory (L’Hospitalet de Llobregat) y en su Pistatxo Estudio Móvil, contando con la colaboración en la masterización de The Punch Mastering&Mix con Santi Capote (Ellos) y del prestigioso Branca Studio para toda la imagen del disco.

Estamos ante un total de 8 canciones, algunas de ellas correspondientes a su demo y anterior Ep, así como algunas nuevas en las que la banda pretende dar “un paso más allá del post-punk clásico de sus inicios y con letras tanto en castellano como en inglés“, como ellos mismos cuentan.

Se trata de “canciones que hablan de instantes, sensaciones de alegría y tristeza, inseguridades, decisiones liberadoras, empoderamiento del yo más humano frente a un entorno hostil; siempre aderezado con contundencia, cambios de ritmos y melodías pensadas para hacernos bailar“, añaden.

El álbum ya está disponible en las principales plataformas digitales y puedes escucharlo a continuación: