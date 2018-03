Devo repasan su historia en un conjunto de libros

La banda estadounidense ha anunciado una nueva colección literaria que abarca todas las décadas de su carrera. Este flamante recopilatorio visual de Devo lo conforman los títulos The Brand y Unmasked. La versión clásica está disponible y consiste en un 2 en 1 de 320 páginas.

Aparte, también existe otra edición limitada, que alberga los dos volúmenes por separado. Además, esta versión está protegida por una caja de clamshell hecha a mano, engomada y firmada por los miembros de Devo. Incluye también una ilustración vintage co-creada por Gerald Casale y Mark Mothersbaugh.

En cuanto al contenido de los libros, Devo han confeccionado su historia a través de fotos de archivo, ilustraciones, críticas de la prensa, testimonios en primera persona y mucho más. Todo ello realizado conjuntamente por Casale y Mothersbaugh.

The Brand trata, sobre todo, la relación de Devo con la prensa y los seguidores. Mientras tanto, Unmasked ahonda en experiencias personales e imágenes inéditas que rodean la trayectoria de la formación de Ohio. En los tuits que han usado para el anuncio se puede encontrar el enlace para encargar el material.

The chance to get your name printed in the DEVO book, (on preorder now) expires midnight on March 22. After that you’ll still be able to preorder the book, but the Roll of Honour will be closed. 10% discount: code Poot10 at checkout. So head over to https://t.co/x2XlE2U8gF pic.twitter.com/rPvcRPbUf7

— DEVO (@DEVO) March 17, 2018