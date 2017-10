Devendra Banhart prepara un single en japonés

El artista visual y cantante Devendra Banhart se unirá con el artista japonés Shintaro Sakamoto en el Week-End Fest de Colonia (Alemania) cerca de finales de este mes de octubre.

Para su conmemoración, la pareja ha anunciado una colaboración en la que se juntará el tema del artista japonés Another Planet, de su album Love If Possible junto con dos versiones del venezolanoestadounidense en forma de versiones. Además, este no tendrá desperdicio, pues el artista Devendra cantará en japonés, de lo cual estaremos muy pendientes y de lo de seguro nos quedaremos fascinados.

El artista, uno de los máximos exponentes de estilos a primera vista un tanto confusos como son el Psych Folk, New Weird America o el Freak Folk, presentó el año pasado su último álbum bajo el nombre de Ape in Pink Marble y en numerosas ocasiones ha sido comparado con artistas como Travis MacRae, Manu Chao o Billie Holiday.

Con esto, os dejamos una pequeña preview de lo que podremos encontrarnos a finales de Octubre en el festival alemán de mano de estos artistas tan singulares: